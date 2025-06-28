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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
534
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 червня?

Місяць розповідає

Час кардинальних — життєвих та професійних — змін, які треба сприймати як належне, не опираючись ним, оскільки це буде марною витратою енергії — однаково змінити нічого не вдасться, все вирішено долею. Зірки категорично не приймають легковажності та поверхневого ставлення до вирішення будь-якого питання — насамперед особистого характеру.

Місяць радить

Від негативних думок, які можуть переслідувати нас протягом дня, відверне улюблене заняття, у вихідний день для цього набагато більше можливостей, ніж у будні. Важливо також звертати увагу на знаки, які в цей час посилатиме доля: цілком можливо, що вона дасть відповідь на запитання, яке довгий час не давало нам спокою.

Місяць застерігає

Відсутність порозуміння між людьми, яке характеризує нинішню місячну добу, може стати причиною проблем у стосунках, тому спілкуватися потрібно якнайменше — особливо з тими, хто нам по-справжньому дорогий. Зірки застерігають від ризику — навіть незначна дія, наслідки якої непрораховані до кінця, може призвести до матеріальних втрат, які зараз особливо небажані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
534
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