Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 3 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 3 липня?

Місяць розповідає

День, коли на поверхню — як з-під землі, так і з глибин людської душі — виходять сили зла, які серйозно ускладнюють наше життя та стосунки з іншими людьми.

Місяць рекомендує

Сьогодні дуже важливо бути обережними: не ризикувати своїми засобами, не перевищувати швидкість за кермом, не займатися екстремальними видами спорту і — найголовніше — не спілкуватися з незнайомими людьми. Не варто звертати увагу на погані передчуття, які можуть переслідувати нас від самого ранку: найімовірніше, вони будуть пов’язані з негативним впливом Місяця, а отже, не віщують нічого поганого. Емоції, які розбурхаються не на жарт, необхідно контролювати, інакше, перебуваючи під їхнім впливом, можна припуститися серйозної помилки.

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Місяць застерігає

Не варто брати близько до серця критику з боку людей навколо — особливо недоброзичливо налаштованих щодо нас, їхні слова — свідчення їхніх власних проблем, а тому не варті нашої уваги.

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