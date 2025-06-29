Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити цього дня, 30 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 30 червня?

Місяць розповідає

День, коли особливої сили набуває інтуїція — саме вона, а не розум допомагає знайти відповіді на важливі питання та ухвалити серйозні рішення. Зірки наполегливо радять не нехтувати перспективами, які відкриють перед людиною можливості її внутрішнього голосу. Можуть самі собою вирішитися давні конфлікти з рідними або друзями: життя начебто випадково влаштує нашу зустріч на вулиці, після чого залишиться лише поговорити, розібравшись у ситуації, що склалася.

Місяць рекомендує

Незважаючи на початок робочого тижня, зірки наполегливо рекомендують провести хоча б частину дня з рідними та близькими людьми: в наш непростий час їм — як ніколи! — потрібна наша підтримка, та й нам самим вона не завадить. Спілкуючись зі своїм оточенням, потрібно менше говорити і більше слухати, так можна буде дізнатися, що думають люди навколо та якими міркуваннями вони керуються у тих чи інших діях стосовно нас.

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Місяць застерігає

У жодному разі не можна відмовляти в допомозі тим, хто до нас по неї звернеться, інакше бумеранг не змусить на себе довго чекати: наше прохання також відхилять.