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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи тіпо дії, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 липня?

Місяць розповідає

День, коли можна братися за будь-які професійні, фінансові та бізнес-проєкти, які досі відкладалися на потім. Вирішення будь-яких питань приречене на успіх, тому необхідно скористатися вдалим моментом і стати до них саме сьогодні. Час також сприятливий для допомоги іншим: будь-яка добра справа принесе вагомі плоди і незабаром повернеться сторицею.

Місяць радить

День сприятливий для налагодження стосунків із людиною, яку ми образили — як напередодні, так і енний час тому: важливо визнати свою провину та повернути її прихильність. День надзвичайно сприятливий і для спілкування з керівництвом: сьогодні воно буде доброзичливо налаштоване і візьме до уваги будь-які наші пропозиції — від нової ідеї до підвищення зарплати.

Місяць застерігає

День, коли не варто нікуди поспішати і метушитися: робота має бути планомірною і неквапливою, ніби нас не стискають терміни — треба отримати задоволення від процесу — про його результати можна не турбуватися, він виявиться чудовим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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