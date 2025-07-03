Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 4 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи тіпо дії, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 4 липня?

Місяць розповідає

День, коли можна братися за будь-які професійні, фінансові та бізнес-проєкти, які досі відкладалися на потім. Вирішення будь-яких питань приречене на успіх, тому необхідно скористатися вдалим моментом і стати до них саме сьогодні. Час також сприятливий для допомоги іншим: будь-яка добра справа принесе вагомі плоди і незабаром повернеться сторицею.

Місяць радить

День сприятливий для налагодження стосунків із людиною, яку ми образили — як напередодні, так і енний час тому: важливо визнати свою провину та повернути її прихильність. День надзвичайно сприятливий і для спілкування з керівництвом: сьогодні воно буде доброзичливо налаштоване і візьме до уваги будь-які наші пропозиції — від нової ідеї до підвищення зарплати.

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Місяць застерігає

День, коли не варто нікуди поспішати і метушитися: робота має бути планомірною і неквапливою, ніби нас не стискають терміни — треба отримати задоволення від процесу — про його результати можна не турбуватися, він виявиться чудовим.

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