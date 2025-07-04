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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 липня?

Місяць розповідає

День, коли не варто приховувати від навколишніх почуттів, особливо якщо йдеться про близьких людей — їм необхідно продемонструвати свою прихильність.

Місяць радить

Тим, хто давно збирався освідчитися в коханні або зробити пропозицію руки та серця, варто скористатися вдалим шансом та з’ясувати стосунки з близькою людиною. Можна також вирушати в будь-які поїздки і подорожі — вони виявляться напрочуд вдалими. У пошуках відповіді на важливе питання важливо дослухатися не до доказів розуму, а до того, що нашіптуватиме нам внутрішній голос, — він зможе оцінити всі фактори і дати грамотну пораду.

Місяць застерігає

День категорично не підходить для ухвалення важливих рішень — великий ризик неправильно прочитати докази «за» і «проти» і припуститися помилки, яку складно виправити, краще присвятити цей час відпочинку. Не можна залишати поза увагою знаки, які надсилатиме нам у цей час світобудова, — у них можуть бути важливі підказки, дотримуючись яких, можна якісно покращити своє життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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