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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 липня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 липня?

Місяць розповідає

Енергетика нинішнього дня сприяє добрим справам — треба надавати допомогу всім, хто про неї попросить.

Місяць радить

Можна — і потрібно — займатися благодійністю та волонтерством, робити подарунки як своїм близьким, так і просто людям з оточення, для чого потрібно виявляти до них справжній інтерес і увагу. Спілкуватися з близькими людьми та друзями сьогодні потрібно з обережністю, інакше може спливти стара образа, яка, виявляється, досі може посварити нас з ними.

Місяць застерігає

Справами в цей час краще не займатись — вихідний день краще присвятити відпочинку. Роблячи добро, не можна розраховувати на похвалу чи подяку — така мотивація не доведе до добра, тому краще взагалі відмовитися від благодійності, але не робити її показовою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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