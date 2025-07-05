Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 липня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 липня?

Місяць розповідає

Енергетика нинішнього дня сприяє добрим справам — треба надавати допомогу всім, хто про неї попросить.

Місяць радить

Можна — і потрібно — займатися благодійністю та волонтерством, робити подарунки як своїм близьким, так і просто людям з оточення, для чого потрібно виявляти до них справжній інтерес і увагу. Спілкуватися з близькими людьми та друзями сьогодні потрібно з обережністю, інакше може спливти стара образа, яка, виявляється, досі може посварити нас з ними.

Реклама

Місяць застерігає

Справами в цей час краще не займатись — вихідний день краще присвятити відпочинку. Роблячи добро, не можна розраховувати на похвалу чи подяку — така мотивація не доведе до добра, тому краще взагалі відмовитися від благодійності, але не робити її показовою.

Читайте також: