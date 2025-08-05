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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 серпня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 серпня?
Місяць розповідає
Життєві сили організму — під впливом місячної енергії — збільшуються, що уможливлює будь-які звершення. Час сприятливий для змін — як життєвих, так і професійних.
Місяць радить
Можна ставати до втілення в життя нових проєктів і продовжувати роботу над розпочатими раніше — як на перші, так і на другі чекає успіх, головне — перейти від слів та намірів до безпосередніх дій. Бажано здійснювати будь-які фінансові операції, а тим, хто збирається у відпустку, можна вирушати у подорож. Час також сприятливий для очищення організму — найкращий результат дадуть водні процедури.
Місяць застерігає
Важливо уникати спілкування з агресивно налаштованими людьми: закликати їх до порядку однаково не вдасться, а от моральну шкоду отримати можна буде легко.
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