Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 серпня?

Місяць розповідає

Життєві сили організму — під впливом місячної енергії — збільшуються, що уможливлює будь-які звершення. Час сприятливий для змін — як життєвих, так і професійних.

Місяць радить

Можна ставати до втілення в життя нових проєктів і продовжувати роботу над розпочатими раніше — як на перші, так і на другі чекає успіх, головне — перейти від слів та намірів до безпосередніх дій. Бажано здійснювати будь-які фінансові операції, а тим, хто збирається у відпустку, можна вирушати у подорож. Час також сприятливий для очищення організму — найкращий результат дадуть водні процедури.

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Місяць застерігає

Важливо уникати спілкування з агресивно налаштованими людьми: закликати їх до порядку однаково не вдасться, а от моральну шкоду отримати можна буде легко.

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