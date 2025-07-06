Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити в цей день 7 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 липня?

Місяць розповідає

День, коли в наше життя повертається минуле, його мета — зробити важливі висновки з колишніх подій і почати все спочатку — як то кажуть, із чистого аркуша. Можуть написати або зателефонувати люди, у взаєминах із якими не були розставлені всі крапки над «і» — сьогодні найкращий час для того, щоб їх продовжити, або, навпаки, остаточно завершити. Час також сприятливий для працівників торгівлі — справи у них підуть якнайкраще.

Місяць радить

Важливі рішення цього дня потрібно ухвалювати не роздумуючи, з навіяння: почавши зважувати докази «за» і «проти», ви можете заплутатися і зробити неправильний крок. У роботі потрібно переходити від розмов, хай навіть і дуже гарних, до конкретних справ, будучи розпочатими сьогодні, сьогодні вони обіцяють бути особливо вдалими. Вільний від роботи час зірки, незважаючи на понеділок, рекомендують присвятити близьким — рідним і любим — людям, особливо в останній час ми рідко балуємо їх своєю увагою.

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Місяць застерігає

Небажано братися за нове заняття, не закінчивши попереднє, в іншому разі існує ризик потрапити до цейтноту незавершених справ, що не принесе нічого, крім роздратування. Не можна довіряти на слово людям, в чесності яких існує хоча б найменший сумнів: вони можуть обдурити навіть найнедовірливіших людей.