Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 серпня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 серпня?

Місяць розповідає

Складний для енергетичного стану день, коли нашу психіку можуть атакувати сили зла, що розгулялися. Як правило, вони діють за допомогою спокус, які чатують на нас зі всіх боків — не можна їм піддаватися.

Місяць радить

Необхідно продовжувати працювати над справами, започаткованими напередодні, навіть якщо інтерес до них вичерпається. Можливо, для їхнього завершення залишилося зробити останній ривок — доклавши певних зусиль, можна буде досягти поставленої мети та отримати привід для задоволення себе.

Реклама

Місяць застерігає

Необхідно відмовитись від фінансових операцій, вони навряд чи виявляться вдалими. Не варто спілкуватися з малознайомими і — особливо! — незнайомими людьми: їхні критичні зауваження не принесуть нічого, окрім зіпсованого настрою, і, як результат, заниженої самооцінки.

Читайте також: