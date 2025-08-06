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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 7 серпня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 7 серпня?
Місяць розповідає
Складний для енергетичного стану день, коли нашу психіку можуть атакувати сили зла, що розгулялися. Як правило, вони діють за допомогою спокус, які чатують на нас зі всіх боків — не можна їм піддаватися.
Місяць радить
Необхідно продовжувати працювати над справами, започаткованими напередодні, навіть якщо інтерес до них вичерпається. Можливо, для їхнього завершення залишилося зробити останній ривок — доклавши певних зусиль, можна буде досягти поставленої мети та отримати привід для задоволення себе.
Місяць застерігає
Необхідно відмовитись від фінансових операцій, вони навряд чи виявляться вдалими. Не варто спілкуватися з малознайомими і — особливо! — незнайомими людьми: їхні критичні зауваження не принесуть нічого, окрім зіпсованого настрою, і, як результат, заниженої самооцінки.
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