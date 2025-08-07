Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 серпня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 серпня?

Місяць розповідає

Нинішній день призначений для відпочинку, що в п’ятницю не забороняється, щоправда, для цього потрібно завершити всі розпочаті раніше справи і підбити підсумки тижня, що минає.

Місяць радить

Прекрасний час для примирення з тими, з ким нас розлучила сварка: вдасться знайти причини конфлікту і «ліквідувати» їх, знайшовши спільну мову. У вільний від роботи час бажано зайнятися своїм хобі, воно не тільки принесе задоволення, а й зарядить вас енергією на наступний робочий тиждень.

Місяць застерігає

Найголовніше цього дня — не дратуватися через дрібниці: навіщо витрачати свої нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються, на те, про що вже завтра ми можемо і не згадати. Небажано допускати не лише поганих справ чи слів, а й негативних думок — мине зовсім небагато часу — і все зло, яке може виходити від нас, повернеться бумерангом.

