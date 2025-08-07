ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 серпня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 8 серпня?

Місяць розповідає

Нинішній день призначений для відпочинку, що в п’ятницю не забороняється, щоправда, для цього потрібно завершити всі розпочаті раніше справи і підбити підсумки тижня, що минає.

Місяць радить

Прекрасний час для примирення з тими, з ким нас розлучила сварка: вдасться знайти причини конфлікту і «ліквідувати» їх, знайшовши спільну мову. У вільний від роботи час бажано зайнятися своїм хобі, воно не тільки принесе задоволення, а й зарядить вас енергією на наступний робочий тиждень.

Місяць застерігає

Найголовніше цього дня — не дратуватися через дрібниці: навіщо витрачати свої нервові клітини, які, як відомо, не відновлюються, на те, про що вже завтра ми можемо і не згадати. Небажано допускати не лише поганих справ чи слів, а й негативних думок — мине зовсім небагато часу — і все зло, яке може виходити від нас, повернеться бумерангом.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie