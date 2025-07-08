Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 липня?

Місяць розповідає

День, коли не тільки можна, а й потрібно завершувати розпочаті напередодні справи — їх не можна залишати в незавершеному стані, до того ж стосується це як ділових і професійних, так і господарських питань.

Місяць радить

Час сприятливий для занять справою, яку ми давно планували, але водночас ніяк не могли розпочати її реалізацію — схоже, нарешті настав час перейти від намірів до активних дій. Також потужну енергію дня необхідно направити на добрі справи (наприклад, на допомогу оточенню) та активний відпочинок, який допоможе відновити сили як моральні, так і фізичні.

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Місяць застерігає

З грошима цього дня необхідно поводитися максимально обережно — насамперед, це застереження стосується витрат, які повинні бути підпорядковані розумній економії. Не варто реагувати на критичні зауваження, які будуть виходити від малознайомих людей: невідомо, якими спонуканнями вони керуються, тому ми не можемо бути впевнені в їхній об'єктивності.

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