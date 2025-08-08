ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 серпня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 серпня?

Місяць розповідає

День, коли впадати в смуток і зневіру — погана прикмета: отже, щось у житті йде не так, як треба чи не так, як хочеться. Незважаючи на вихідний день, можна — і треба — розпочинати роботу над новими проєктами, особливо якщо йдеться про творчість: натхнення не питає, в який день тижня приходити, і саме сьогодні воно може відвідати нас.

Місяць радить

Навіть якщо настрій зранку залишить бажати кращого, треба придумати, як його покращити: тільки ми самі зможемо налаштувати себе позитивно, оскільки знаємо, як саме це зробити. Запас енергії, яка цього дня стрімко вичерпуватиметься, можна буде поповнити, поспілкувавшись із коханою людиною: достатньо провести вечір разом — наприклад, подивитися новий серіал.

Місяць застерігає

Необхідно, незважаючи на вихідний, відмовитись від відвідування місць великого скупчення людей — це допоможе уникнути зараження інфекційними захворюваннями, які можуть активізуватися в цей час.

