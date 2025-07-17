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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18–19 липня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18–19 липня?
Місяць розповідає
У 24 місячний день, який триватиме дві доби, — на перший план виходить кохання, подружні стосунки та сімейні цінності. Велика ймовірність знайомств, які згодом переростуть у довготривалий та щасливий зв'язок, початку любовних романів та зачаття дитини.
Місяць радить
Успішними будуть будь-які починання, особливо ті, що стосуються нерухомості, — початок будівництва нового будинку, купівля квартири, ремонт. У тих, хто доводить до ладу вже розпочаті справи, відкриється друге дихання. Можна налагоджувати стосунки з коханою людиною, які останнім часом почали заходити в глухий кут, — для цього потрібно детально обговорити ситуацію, що склалася, — не варто нічого одне від одного приховувати.
Місяць застерігає
Не варто займатися розробкою нових проєктів, не довівши до ладу старі — вони однаково не дадуть зосередитися на поточних справах, оскільки постійно вимагатимуть уваги і повернення до себе.
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