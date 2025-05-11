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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
3 хв

Місячний календар на 12–18 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, яка випадає на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місячний календар

Місячний календар / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 12 до 18 травня.

Понеділок 12 травня

Найчистіший і найсвітліший день місячного календаря, коли необхідно підтримувати внутрішню рівновагу, комфорт і відчуття міри у всьому. Небажано укладати важливі угоди, робити великі придбання, натомість час сприятливий для творчості та свіжих ідей. У стосунках з близькими людьми важливо зробити перший крок — дозволити завершити миром тривалу сварку.

Вівторок 13 травня

День, коли ніхто не повинен нудьгувати чи сумувати — такий настрій і поведінка можуть накликати на людину неприємності. Проте необхідно контролювати сплески енергії, яка, незважаючи на свій позитивний характер, може підштовхнути до вчинків з непередбаченими наслідками. Ухвалюючи важливі рішення, необхідно дослухатися до своєї інтуїції — цього дня вона значно перевершить розум.

Середа 14 травня

День, коли ми схильні ставити чужу думку вище за свою і наслідувати інших людей на шкоду власній особистості. Навколишній світ ми в такі дні сприймаємо у спотвореному вигляді, що заважає нам адекватно бачити реальність, а заразом себе самих і свої дії. Важливо тримати під суворим контролем погані звички, які можуть спричинити неприємні наслідки. Небажано займатися важливими справами та вирішувати серйозні фінансові питання — успіху від них очікувати не доводиться.

Четвер 15 травня

Нинішній день — енергетично важкий період для представників усіх знаків зодіаку, та особливо важко його переносять чуттєві, вразливі й недовірливі люди. Їм — як, втім, і всім іншим — сьогодні краще взагалі не залишати домашніх стін, якщо ж у середині робочого тижня таке неможливо, потрібно якомога швидше зробити необхідні справи та повернутися назад, ні з ким не спілкуючись.

П’ятниця 16 травня

День, коли під впливом сильних космічних енергій можна розпочинати будь-яку — зокрема ризиковану — справу, яка неодмінно приведе до успіху. Будь-які фінансові операції принесуть прибуток, який значною мірою перевищить очікування.

Субота 17 травня

День революційних життєвих і професійних змін, до яких приводять активні та стрімкі дії. Можна займатися творчістю і спортом, підвищуючи водночас навантаження — організм відреагує на нього адекватно. Один з найкращих днів для весіль — сімейне життя, яке почалося з нього, виявиться довгим і щасливим.

Неділя 18 травня

День наповнений мудрістю, яка дає можливість відчути себе частиною Всесвіту. Не можна використовувати отримані знання з корисливою метою — результат, найімовірніше, виявиться прямо протилежним очікуваному. Спілкуючись з людьми — як друзями, так і близькими, — необхідно говорити лише правду, якщо ж це неможливо, краще просто промовчати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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