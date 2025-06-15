Місячний календар на 16–22 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає як на припливи й відпливи, так і на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — від 16 до 22 червня.

Понеділок 16 червня

День активних дій, коли не лише можна, а й потрібно втілювати в життя навіть ті ідеї, які здаються фантастично складними, а в деяких — особливо важких — випадках і неможливими. Не можна розмірковувати над своїми вчинками, оскільки в такому разі вони втратять відпущену на їхнє втілення в життя силу. Необхідно рухатися до мети, поки рішучість та енергія не зникли. Особливо успішними будуть фінансові операції будь-якого масштабу — від незначних до глобальних, тому не варто зволікати з їх здійсненням.

Вівторок 17 червня

День, коли на успіх можна розраховувати у здійсненні будь-яких контактів — професійних, ділових, особистих. Можна вирушати у відрядження, спілкуватися з керівництвом на будь-які — зокрема й фінансові — теми, продавати та купувати рухоме й нерухоме майно. Заборонено відступати від ухвалених раніше рішень — ні до чого, крім розчарування, це не призведе. Також небажано дослухатися до тих, хто захоче «навчити нас життю» — їхні поради навряд чи збігатимуться з нашими бажаннями, цілями та устремліннями.

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Середа 18 червня

День, коли допомога людям навколо стає не просто «почесним обов’язком» чи повинністю, а нагальною потребою — не варто обмежувати себе у благодійності. Час також сприяє накопиченню знань, коли можна засвоювати нові вміння і навички: рекомендується записуватися на різноманітні тренінги та семінари, не менш гарний результат дасть і самоосвіта, для якої нині існує купа можливостей — не варто їх втрачати.

Четвер 19 червня

Цього дня особливе значення — і силу — набувають слова, тож перш ніж щось сказати, необхідно добре подумати — зворотної сили все, що ми скажемо, не матиме. Необережні висловлювання можуть негативно позначитися на професійних справах, особистих стосунках, матеріальному добробуті, успіхах та удачі, яка відвернеться від тих, хто, як кажуть у таких випадках, ляпне щось зайве. Від побачення з коханою людиною, навіть якщо вона була призначена за кілька днів до цього, бажано відмовитися: будь-яка дрібниця може, подібно до іскри, розпалити багаття взаємного невдоволення.

П’ятниця 20 червня

День революційних змін, що ламають старе, на руїнах якого згодом буде побудовано щось нове — перспективніше й важливіше для нас. Не варто боятися змін, навіть якщо вони здадуться страшними та змусять вийти з зони комфорту. Насправді пов’язані з ними незручності матимуть тимчасовий характер, водночас їхній результат виявиться максимально приємним. Можна не робити людям навколо добро — можливо, на нього не вистачить душевних чи матеріальних ресурсів, проте в жодному разі не можна робити нікому зла — заслужена розплата не забариться.

Субота 21 червня

Нинішній день зірки радять провести на самоті, що у вихідний особливої складності не становитиме. Такий режим дасть змогу зосередитися на внутрішньому світі та переосмислити своє життя. Важливо відмовитися від активних дій, метушні та поспіху, оскільки так можна втратити моральні й фізичні сили, яких до цього часу зазвичай і так залишається небагато. Проте лінощі для кожного з нас — теж не найкращий союзник: за можливості необхідно знайти собі хай і необтяжливе, але все ж заняття, яке завадить концентрації на сумних думках.

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Неділя 22 червня

Напружений день, протягом якого можуть повсюдно спалахувати конфлікти, і деякі з них не можуть виявитися більш ніж серйозними. Під впливом негативних місячних енергій ми стаємо вразливими, недовірливими і сприйнятливими, нас дуже легко образити — ми весь час чекаємо на неприємності, яких, найімовірніше, не буде, і болісно реагуємо на будь-які, навіть цілком нешкідливі й нейтральні слова та події. Час також несприятливий для торгових операцій, особливо закупів — у будь-якому придбанні з часом виявиться прихований дефект.