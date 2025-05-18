Місячний календар на 19–25 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 19 до 25 травня.

Понеділок 19 травня

Можна обмірковувати і планувати важливі справи у всіх життєвих сферах, а ось їхню реалізацію треба перенести на інший — вдаліший — час. У бізнесі також потрібно вирішувати лише дрібні, незначні питання, для серйозних проєктів період невдалий. День також сприятливий для спілкування, тому що співрозмовники будуть чесними та щирими одне з одним.

Вівторок 20 травня

День випробувань, подолати які зможе не кожен. Рекомендується дотримуватися обережності: не брати участі в чужих конфліктах, не з’ясовувати стосунки з близькими людьми, не відповідати агресією на чужу неадекватну поведінку — в будь-якій ситуації важливо опанувати себе. Можна набути цілительських та екстрасенсорних здібностей, які необхідно використовувати лише з благою метою.

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Середа 21 травня

Час глобальних проєктів, рішучих вчинків, ухвалення сміливих і відповідальних рішень, коли не можна витрачати намарно жодної хвилини — необхідно діяти, працюючи на результат. Вважається, що цей день відкриває нову — чисту — сторінку життя, а ось яким чином вона складеться — вирішувати кожному самостійно. Можна не боятися зла з боку людей навколо, але й самим потрібно відмовитися від заподіяння їм шкоди.

Четвер 22 травня

День необхідно провести в повному спокої і самотності, лише так можна буде розібратися у своєму внутрішньому стані та настрої. Необхідно відмовитися від важливих справ, навіть якщо вони були заплановані заздалегідь — сьогодні навряд чи вдасться втілити їх у життя. Необхідно дбайливо ставитися до фінансів, які опиняться в нашому розпорядженні: легко витратити більше, ніж можна собі дозволити, що завдасть шкоди бюджету. Не найсприятливіший день для фінансових операцій і відвідування перукарні.

П’ятниця 23 травня

День, коли енергія зменшуватиметься, та сили, які — проте — залишилися, необхідно спрямовувати на вирішення важливих професійних і особистих завдань, не витрачаючи їх на сварки й конфлікти, ймовірні цього дня, як жодного іншого. Роботі бажано присвятити лише першу половину дня, коли коефіцієнт корисної дії ще буде досить високий, а ось пообіді краще поступово переходити до вікенду.

Субота 24 травня

День сприятливий для будь-яких дій, але у вихідний вони будуть переважно особистої якості. Можна освідчуватися, робити — чи приймати — пропозиції руки й серця: будь-які дії, спрямовані на позитивні життєві зміни, виявляться на диво вдалими.

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Неділя 25 травня

День, енергетика якого перетворює мрії та ілюзії на реальність. Небажано зосереджуватися на минулому, яким би багатим на події та емоційно наповненим воно не було; орієнтиром повинен бути завтрашній і — особливо — сьогоднішній день: найважливіше — отримувати задоволення від того, що відбувається зараз, а не від того, що безповоротно минуло.

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