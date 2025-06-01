Місячний календар на 2–8 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 2 до 8 червня?

Понеділок, 2 червня

Час, коли особливої — зокрема й матеріальної — сили набувають слова, тому важливо ставитися до них обережно. Необачно щось сказавши, можна смертельно — й безповоротно — образити людину, зруйнувати стосунки або змінити своє — і чуже — життя. Також дуже важливо відгукнутися на прохання про допомогу, з яким може звернутися хтось із близьких, навіть якщо доведеться чимось для цього пожертвувати — добро треба робити безкорисливо.

Вівторок, 3 червня

День, коли існує висока ймовірність приємних життєвих змін, на які ми довго чекали, і головне в такій ситуації — не розгубитися від радості та не проґавити момент, за яким вони підуть. Цього дня також можна — і потрібно — усвідомлювати свої помилки та робити з них висновки на майбутнє, що допоможе уникнути їх надалі. Не варто бути відвертими з малознайомими людьми — можна вибовкати їм важливі для вас відомості, і невідомо, як вони вирішать ними розпорядитися.

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Середа, 4 червня

Темна — диявольська — енергетика дня робить нас злими та дратівливими і підштовхує до негарних вчинків, за які потім буде соромно. Уникнути такого розвитку подій можна, відгородившись від світу: оскільки в робочий день залишитися в домашніх стінах не вдасться, необхідно хоча б дистанціюватися від людей навколо — це дозволить уникнути небажаних конфліктів.

Четвер, 5 червня

Енергія буквально переповнює людину, тому головне — не пускати її на самоплив, а спрямувати в потрібне — а також винятково мирне — русло. Можна братися до роботи над проєктом, який довго був у перспективних планах, але постійно відкладався на потім — тепер його час настав. Необхідно помиритися з людиною, яку ми образили: найпростіше визнати свою помилку і вибачитися.

П’ятниця, 6 червня

Під впливом енергії нинішньої місячної доби ми стаємо недовірливими, сприйнятливими і, як наслідок, уразливими та чутливими. Особливо обережними треба бути з висловлюваннями — людина, яку ми зачепимо, може відійти від образи нескоро. Небажано також нікого засуджувати та обговорювати — втім, цього не варто робити не лише сьогодні, а й завжди.

Субота, 7 червня

День, коли не варто ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій — вони спотворять сприйняття дійсності, а отже, зроблять можливою прикру помилку. Важливо звернути увагу на непорозуміння з коханою людиною — можливо, саме сьогодні є шанс поговорити щиро та виправити становище.

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Неділя, 8 червня

Бажано «підживитися» позитивною енергією від навколишнього простору — вона знадобиться нам на початку наступного тижня. Для цього — як і належить у вихідний — необхідно зайнятися тим, що приносить задоволення: улюбленою роботою, творчістю, спілкуванням із друзями, маленькими дітьми — як своїми, так і чужими, і тваринами.