Місячний календар на 23-29 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насмперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя.

Можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері і уникнути прикрих, а іноді й непробачних помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — від 23 до 29 червня.

Понеділок, 23 червня

День містичних перетворень та набуття таємних — іноді навіть магічних — знань. Можна вирушати в подорожі, які мають на меті здобуття нового — як професійного, так і життєвого — досвіду та філософського погляду на світ, який зазвичай дають так звані місця сили. Можна займатися науковими дослідженнями, проводити психологічні досліди, займатися самоосвітою. Ухвалюючи важливі рішення, потрібно дослухатися як розуму, так і інтуїції — вона підкаже правильну відповідь.

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Вівторок, 24 червня

День підбиття підсумків — він показує, чи правильно ми поводилися протягом місячного циклу, що минає: якщо наша поведінка була бездоганною, сьогодні ми побачимо перші — значні — результати своєї праці, і — навпаки. Як позитив, так і негатив нинішньої місячної доби цілком закономірний, очікуваний і передбачуваний, головне, отримавши добрий результат, не зупинитися на досягнутому, а рухатися далі. Почата в цей час подорож обіцяє успіх, також можна робити те, що налаштує нас на гармонію з Всесвітом: займатися улюбленою справою, садити квіти, виїжджати на природу, спілкуватися з маленькими дітьми та тваринами.

Середа, 25 червня

День, коли сил у нас дуже мало, тож витрачати їх потрібно максимально економно. Енергія цього часу, незважаючи на свою убогість, є позитивною, тому можна не лише планувати своє майбутнє, а й не поспішаючи і поступово ставати до роботи над важливим проєктом. Необхідно також знайти час для відпочинку, найкраще — у другій половині дня.

Четвер, 26 червня

Усі плани — як професійної, і особистої якості — можна починати поступово втілювати у життя плани, які ми становили напередодні. До поставленої мети треба просуватися не поспішаючи, крок за кроком. Важливого значення набуває інформація, яка стане доступною цього дня: її в жодному разі не можна ігнорувати — вона допоможе вирішити серйозне робоче чи життєве питання.

П’ятниця, 27 червня

День, коли не можна давати волю негативним емоціям, які можуть вилитися у дратівливість і навіть агресію — такі якості можуть стати причиною вчинків, у яких згодом доведеться покаятися. У цей час також необхідно бути готовими до будь-яких сюрпризів, які торкнуться як професійного, так і особистого життя кожної людини.

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Субота, 28 червня

День неоднозначної енергетики, коли перед нами може стати вибір між добром і злом: рішення кожному потрібно приймати самому, головне — пам’ятати, що за нього доведеться відповідати. Емоції — особливо негативні — важливо контролювати завжди, але в цей час вони можуть зробити нас нестерпними для оточення, тому спілкуватися з ним потрібно якнайменше — повністю стриматися однаково не вдасться.

Неділя, 29 червня

День, коли не можна ухвалювати рішення, якщо їхні наслідки ретельно не продумані та не прораховані. Від бажання помститися, навіть якщо людина справді перед нами винна, сьогодні, втім, як і завжди, краще відмовитися: навіщо, якщо за нас це зробить саме життя.