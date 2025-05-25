Місячний календар на 26 травня – 1 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 26 травня до 1 червня.

Понеділок 26 травня

День — якщо це буде можливо в понеділок — бажано провести у стінах рідної оселі: тут завжди знайдуться справи, які не дадуть нудьгувати. Спілкуючись із людьми, необхідно зважувати кожне слово: дуже легко буде зачепити людину за живе і вкрай складно буде визнати й загладити свою провину. Дуже важливо відмовитися від думок про помсту, які можуть переслідувати в цей час — до добра вони не доведуть.

Вівторок 27 травня

Необхідно довести до ладу всі розпочаті раніше справи, не залишаючи їх на початок нового місячного циклу. Впоравшись із цим завданням, вже пообіді можна взятися до складання плану на найближче майбутнє: все, що буде загадано або задумано сьогодні, обов’язково втілиться в життя. Також не можна дозволяти собі будь-які надмірності — насамперед у харчуванні, а ще потрібно стримувати свої емоції.

Реклама

Середа 28 травня

Будь-яка допомога, надана цього дня іншим людям, не лише сприятливо вплине на настрій, а й зарахується до списку справ, за які доля обов’язково винагородить людину. Зустрічі з друзями та романтичні побачення не виправдають покладених на них очікувань — вони пройдуть формально і позитивних емоцій не принесуть.

Четвер 29 травня

Особливу увагу потрібно звернути на сни, які ми побачимо цієї ночі: вони — з високою ймовірністю — міститимуть підказку щодо того, як правильно вчинити в непростій ситуації. Не можна робити заручниками свого поганого настрою рідних і друзів, адже вони — через гарне до нас ставлення — не зможуть відповісти аналогічним чином. Дізнавшись неприємну правду про людину, яку ми досі вважали за друга, не варто робити з цього трагедію — як-то кажуть, справа життєва.

П’ятниця 30 травня

Будь-які дії, які ми собі заплануємо цього дня, мають бути продуманими та зваженими, а їхні наслідки — ретельно прорахованими, про експромти та імпровізації не йдеться — це найнадійніший шлях до провалу. Ухвалююючи рішення вчинити так, а не інакше, не можна допускати сумнівів у правильності своїх дій: це забере силу, необхідну для реалізації важливого проєкту, і нічого не дасть натомість.

Субота 31 травня

Чим би ми не займалися цього дня, головне — не намагатися підкорити перебіг подій у житті своїм прагненням і бажанням, однаково все складеться так, як має бути, оскільки це визначено долею. Протягом дня також складуться сприятливі обставини для того, щоб налагодити давно зруйновані взаємини з рідними, друзями або коллегами — сьогодні вони залюбки підуть вам назустріч у примиренні.

Реклама

Неділя 1 червня

День, коли не можна допускати не лише поганих слів, а й злих думок: якщо їх висловити — ба навіть подумки сказати — сьогодні, вони можуть принести проблеми тим, для кого призначені, але потім обов’язково повернуться назад.

Читайте також: