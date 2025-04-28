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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
3 хв

Місячний календар на 28 квітня – 4 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — від 28 квітня до 4 травня.

Понеділок, 28 квітня

День сприятливий для будь-яких переміщень у просторі: відряджень, подорожей та переїздів на ПМП до інших міст та країн: і в процесі поїздки, і на новому місці все складеться максимально вдало. Тим, хто не встиг придбати нову нерухомість, саме час цим зайнятися. Також можна складати іспити — як випускні, так і вступні заліки.

Вівторок, 29 квітня

Небажане будь-яке з’ясування стосунків як з друзями чи колегами, так і з близькими людьми. Якою б не була суперечка, жодній із сторін вийти з неї переможницею не вдасться, а ось встрянути у серйозний довготривалий конфлікт можна буде легко і просто. Весілля чи заручини — зрозуміло, якщо буде така можливість — краще перенести на деякий час.

Середа, 30 квітня

Незважаючи на розпал робочого тижня, день призначений для відпочинку: професійні завдання будь-якого — навіть незначного — ступеня складності сьогодні вирішити не вдасться, тому потрібно скористатися чудовою нагодою перевести дух і відновити сили. Якщо ж не працювати зовсім нестерпно, можна зайнятися домашніми справами, найрезультативнішим з яких стане прибирання.

Четвер, 1 травня

Для будь-яких фінансових операцій день вкрай несприятливий, у бізнесі ймовірні втрати, тому як від перших, так і других бажано утриматися. Небажано також спілкуватися з керівництвом, якщо мета розмови — підвищення заробітної плати: результат розмови може стати протилежним очікуваному.

П’ятниця, 2 травня

Нинішній день сприяє отриманню задоволення на різних рівнях, але особливу увагу необхідно звернути на спілкування з людьми, хобі і творчість. Розмова з керівництвом, відкладена вчора, дасть очікувані результати — напередодні вихідних керівництво різко подобрішає.

Субота, 3 травня

Можна отримувати нові і демонструвати вже отримані знання: складати іспити або розпочинати викладацьку діяльність. Небажано перебиратися на нове місце проживання, навіть якщо переїзд заплановано заздалегідь. Відпочиваючи, можна влаштувати невелике застілля, але за умови помірності в їжі та алкогольних напоях.

Неділя, 4 травня

Не варто ні з ким сперечатися навіть тим, хто повністю впевнений у своїй правоті, а якщо такої переконаності немає, то й тим більше. В цей час ви навряд чи будете щасливими. Також небажано призначати весілля.

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