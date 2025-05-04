Місячний календар на 5–11 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і передусім супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи і відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непростимих — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 5 до 11 травня.

Понеділок 5 травня

Оскільки сили зла цього дня панують над Землею загалом — і людьми зокрема — неподільно, необхідно поводитися максимально обережно: остерігатися — як чужої, так і своєї — агресії, роздратування, негативних висловлювань на адресу інших людей, надмірної активності та травм, які можуть стати її наслідком. Найкраще провести день у тиші та спокої, скоротивши спілкування з людьми навколо до мінімуму.

Вівторок 6 травня

Сьогодні жодні цілі не виправдовують неправильні та неблагородні засоби, тому дуже важливо думати над тим, що говориш і — особливо — робиш. Зате в цей час можна зустрічатися з друзями та родичами, особливо якщо ми давно їх не бачили, і заводити приємні й корисні звички, які дуже швидко переростуть у сімейні традиції.

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Середа 7 травня

День призначений для цілеспрямованої роботи, яка принесе очікувані та плідні результати. Розв’язання будь-яких — навіть дуже складних — питань приречене на успіх, тож варто скористатися вдалим шансом і запланувати на цей час справи, які через їхню важливість весь час відкладалися на потім — їхній час настав.

Четвер 8 травня

Тихий і спокійний день, який не передбачає жодних — ні позитивних, ні негативних — сплесків, який і провести треба відповідним чином: відмовившись від роботи та зосередившись на відпочинку й відновленні сил. Також рекомендується зайнятися благодійністю: якщо зробити добру справу, ми отримаємо натомість дві чи три як вдячність.

П’ятниця 9 травня

День, коли в життя кожної людини, хоче вона того чи ні, втручається минуле. Воно може набувати різних форм — послання чи звістки, отриманих з минулих часів, таємниці, яка стала зрозумілою, старого знайомого, який взявся нізвідки. В будь-якому разі з того, що стало нам відомим через багато років, необхідно зробити важливі висновки.

Субота 10 травня

День, коли удача супроводжує кожного з нас у всіх сферах життя і діяльності — не можна втрачати щасливий шанс якісно покращити своє життя. Особливо це стосується взаємин із близькою людиною, які останнім часом почали поступово розхитуватися: сьогодні є всі шанси для того, щоб повернути їх у потрібне — щасливе — русло.

Неділя 11 травня

Нинішній день принесе бажані результати, та лише в тому разі, якщо ми йтимемо до мети, яку поставили перед собою, не відволікаючись на побічні — можна навіть сказати, сторонні — теми. Незважаючи на вихідний, потрібно діяти максимально активно, не сумніваючись у власних силах і здібностях.

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