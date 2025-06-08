Місячний календар на 9–15 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає як на припливи й відпливи, так і на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — від 9 до 15 червня.

Понеділок 9 червня

День всебічної удачі, яка супроводжуватиме кожного з нас у різних життєвих сферах, але насамперед в особистому житті. Потужний потік енергії, який цього дня зійде з небес на землю, зробить людей не лише неймовірно працездатними, а й надмірно емоційними, що призведе до перепадів настрою та підвищеної конфліктності. Потрібно уникати спілкування, без якого сьогодні цілком можна обійтися — воно з високою ймовірністю призведе до непотрібних сварок.

Вівторок 10 червня

День, коли на поверхню виходять сили зла, мета яких — провокувати людей на недобрі думки та неблагородні вчинки. Від того, наскільки у нас вистачить сил — і бажання — чинити опір негативному впливу, багато в чому залежить наше майбутнє: очистити зіпсовану карму буде вкрай непросто, а в особливо складних випадках — і зовсім неможливо. Побачивши, що когось несправедливо кривдять, потрібно втрутитися і прийти на допомогу — доля обов’язково віддячить за добру справу.

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Середа 11 червня

День, протягом якого вранішня напруженість уже опівдні зміниться душевною рівновагою та гармонією. Необхідно відмовитися від усього, що сприяє приземленості: припинити — хоча б на цей час — ставити на перше місце матеріальні цінності, віддавши натомість перевагу духовним. Бажано також навести лад у навколишньому просторі — зробити прибирання вдома, позбутися старих речей, очистити свої думки від ментального «сміття».

Четвер 12 червня

День, коли навіть найневпевненіша в собі людина зазвичай буває задоволена собою та своїми діями. Душевний спокій і внутрішня гармонія, які несе цей час, дозволяють зробити моральний перепочинок — припинити перейматися з будь-якого приводу та насолодитися тими моментами — навіть найменшими, — які дає життя у такий непростий сьогоднішній час. День сприятливий для зустрічі з друзями та рідними, відвідування культурних заходів — музеїв і театрів — і просто прогулянок парком.

П’ятниця-субота 13–14 червня

18-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, — час відплати: він безпосередньо пов’язаний з вчинками, які люди зробили в минулому. Думка про те, що за все рано чи пізно доводиться відповідати, далеко не нова, але правильна і справедлива: все, що було зроблено раніше — як добро, так і зло, — в цей час повернеться до того, від кого виходило. Зірки рекомендують зрозуміти і прийняти те, що відбувається, а заразом зробити висновки зі своїх помилок, якщо такі є. Нинішній час — своєрідний урок, який важливо запам’ятати, як двічі по два.

Неділя 15 червня

Небезпечний у всіх розуміннях місячний день, протягом якого часто трапляються сварки й конфлікти. Щоб напруженість, яка згущується в атмосфері, «вибухнула», достатньо однієї єдиної «іскри» — необережного слова чи навіть косого погляду. Необхідно максимально стримувати негативні емоції, які можуть призвести до справді непоправних наслідків. Щодо людей, які почнуть провокувати на негативні реакції, необхідно виявляти терпіння і милосердя: на них не варто ображатися — їх треба пошкодувати.

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