Місячний календар на кожен день: рекомендації та поради на 1 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 травня?

Місяць розповідає

Нинішня місячна доба вважається одним з найдоленосніших днів місяця — це час, коли може «переламатися» будь-яка — навіть найнепростіша — життєва чи професійна ситуація, яка досі вважалася нерозв’язною. Емоційне тло дня нестабільне: захоплення протягом доби може змінитися відчаєм, а потім знову повернутися до надії на позитивні зміни — такі «гойдалки» не патологія, а норма.

Місяць радить

Перша половина дня має негативне енергетичне тло, яке робить нас боязкими йі нерішучими, через що можна пропустити важливий професійний, діловий чи особистий шанс. Потрібні прояв сили волі та докладання великої кількості зусиль, щоб нічого подібного не сталося.

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Місяць застерігає

Оскільки один із символів дня — чистота душі, за жодних умов не можна зраджувати свої правила та принципи, про виявлену слабкість дуже швидко доведеться пошкодувати. Також варто пам’ятати про те, що будь-який недобрий вчинок повернеться проти того, хто його зробить: у всі часи на людей, які вчинили злочин цього дня, чекає невідворотне покарання.

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