Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 1 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 червня?

Місяць розповідає

День загострення інтуїції та несподіваної появи екстрасенсорних і навіть магічних здібностей. Як їх використовувати — кожен вирішує для себе сам, проте зірки наполегливо радять не зневажати можливостями, які це відкриє перед людиною.

Місяць радить

Можна буде отримати відповідь на важливе запитання, яке не дає спокою вже досить давно — не варто нехтувати таким вдалим шансом. Також день — з урахуванням його вихідного статусу — зірки наполегливо рекомендують провести з рідними та близькими людьми: їм — як ніколи! — потрібна ваша підтримка, та й нам не завадить їхня участь.

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Місяць застерігає

День, коли потрібно якнайменше говорити і якомога більше слухати, так ви зможете дізнатися, що думають люди, які вас оточують, і якими міркуваннями вони керуються в тих чи тих діях стосовно нас.