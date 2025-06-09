Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 10 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 10 червня?

Місяць розповідає

Складна місячна доба, коли випробування на витримку проходять усі без винятку: сили зла, що розгулялися не на жарт, заволодівають сутністю людей і підштовхують їх до необачних, необдуманих і злих вчинків, які призведуть до небажаних наслідків.

Місяць рекомендує

Час, незважаючи на початок робочого тижня, сприятливий для відпочинку, особливо пасивного. Якщо фізичного навантаження — наприклад, занять спортом — не уникнути, необхідно його ретельно дозувати, не виходячи за рамки помірності. Також зірки радять зайнятися упорядкуванням власної оселі — передусім прибиранням.

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Місяць застерігає

День небезпечний для нових починань, якої б сфери життя вони не стосувалися, тож роботу над новими проєктами — як і бізнес-угодами — сьогодні краще не розпочинати. Відмовитися бажано і від тісного спілкування з іншими людьми, особливо тими, хто нам дорогий — коханими, родичами, друзями: будь-яка сварка може спричинити серйозні ускладнення у взаєминах — аж до їхнього розриву. Не можна міняти роботу, спілкуватися з керівництвом, особливо на фінансові теми, і проводити операції з нерухомістю.

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