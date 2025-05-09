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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 10 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 травня?

Місяць розповідає

Найенергетичніше наповнений день, коли Місяць перебуває в апогеї і максимально сильно впливає на Землю і людей, що живуть на ній. Може, нарешті, вдатися те, чого людина довго, але досі даремно домагалася: шансом зробити казку буваллю, а мрію дійсністю обов'язково потрібно скористатися.

Місяць радить

Плануючи день, не варто робити ставку на нові проєкти — час для їх реалізації ще не настав, тож бажано довести до ладу старі справи, тоді у професійних питаннях буде повний лад.

Місяць застерігає

Категорично не можна вірити людям, які захочуть зганьбити у ваших очах близької вам людини: спочатку необхідно перевірити їхні слова — велика ймовірність того, що вони виявляться банальним наклепом.

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