Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 11 червня

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Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 червня?

Місяць розповідає

День, коли найголовніше — зберігати внутрішню рівновагу, стримуючи сильні емоції будь-якої спрямованості: позитив може мати на психіку такий самий небезпечний вплив, як і негатив. Важливо уникати суєти, поспіху, надміру активних дій. Так, якщо видасться можливість, треба присвятити день відпочинку, тим же, хто — з різних причин — не може собі цього дозволити, потрібно займатися своїми робочими обов’язками спокійно і не поспішаючи.

Місяць радить

На позитивній енергетичній хвилі можна займатися творчістю та вирішувати питання, що стосуються особистого життя — особливо це важливо для тих, у кого воно поки що не влаштоване. Велика можливість цікавих відкриттів — як наукових, так і винятково життєвих. Одружуватися не тільки можна, а й потрібно — це один із найкращих днів для офіційного оформлення стосунків.

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Місяць застерігає

Незважаючи на ймовірний у цей день приплив енергії, від надміру активної діяльності бажано відмовитись — запас сил може дуже швидко закінчитися, і їх не вистачить навіть на елементарні справи. Не можна спілкуватися з негативно і агресивно налаштованими людьми, це може призвести до небажаних результатів.

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