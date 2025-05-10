Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 11 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 травня?

Місяць розповідає

Протягом дня напруженість, що долає від ранку, після обіду зміниться спокоєм та умиротворенням. Вибираючи між матеріальним і духовним, сьогодні потрібно зупинятися на останньому — це сприятливо позначиться на стані духу та настрої.

Місяць радить

Час також сприятливий для того, щоб гармонізувати навколишній простір — навести лад у квартирі, ушляхетнити дачну ділянку, висадивши на ній нові дерева або квіти.

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Місяць застерігає

Не варто йти на поводі у тих, хто шукатиме привід для скандалу, а в оточенні кожного з нас такі люди, на жаль, знайдуться. Будь-які злісні вихватки необхідно ігнорувати, так буде краще для всіх — зокрема й для скандалістів.

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