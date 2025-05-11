Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 12 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 12 травня?

Місяць розповідає

День спокою і впевненості в собі. На позитивній енергетичній хвилі можна займатися творчістю та вирішувати питання, які стосуються особистого життя — особливо йдеться про тих, у кого воно з якоїсь причини ще не влаштоване. Висока ймовірність цікавих відкриттів — до того ж не наукової, а винятково життєвої якості.

Місяць рекомендує

По допомогу у вирішенні найрізноманітніших — професійних, побутових і життєвих — питань необхідно звернутися до друзів та знайомих: не варто й намагатися зробити все самостійно — результат дорівнюватиме нулю.

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Місяць застерігає

Не можна дозволяти емоціям брати гору над розважливістю та «розпоряджатися» вашим життям — сьогодні особливо важливо тримати їх під контролем, інакше можна наламати серйозних дров.

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