- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 12 травня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 12 травня?
Місяць розповідає
День спокою і впевненості в собі. На позитивній енергетичній хвилі можна займатися творчістю та вирішувати питання, які стосуються особистого життя — особливо йдеться про тих, у кого воно з якоїсь причини ще не влаштоване. Висока ймовірність цікавих відкриттів — до того ж не наукової, а винятково життєвої якості.
Місяць рекомендує
По допомогу у вирішенні найрізноманітніших — професійних, побутових і життєвих — питань необхідно звернутися до друзів та знайомих: не варто й намагатися зробити все самостійно — результат дорівнюватиме нулю.
Місяць застерігає
Не можна дозволяти емоціям брати гору над розважливістю та «розпоряджатися» вашим життям — сьогодні особливо важливо тримати їх під контролем, інакше можна наламати серйозних дров.
Читайте також: