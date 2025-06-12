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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 13-14 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 та 14 червня?

Місяць розповідає

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час, коли будь-які — навіть найвпевненіші — люди схильні до прийняття чужої думки, в результаті ми йдемо на поводі у тих, хто, можливо, переслідує корисливі інтереси і вчиняє всупереч своїм переконанням і інтересам. Уникнути неприємних наслідків можна, дотримуючись робочої дисципліни та розпорядку дня і, як наслідок, контролюючи свою поведінку.

Місяць радить

Можна переконувати у своїй правоті будь-яких — навіть найзавзятіших і впертих — співрозмовників, у цьому допоможе дар красномовства та переконливості, які цими днями будуть притаманні всім без винятку. Час також сприятливий для того, щоб проаналізувати попередній життєвий період і зробити висновки як з помилок, так і з досягнень — їх бажано не лише повторити, а й примножити.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна ледарювати (потрібно знайти собі посильне заняття), потурати поганим звичкам і давати волю негативним думкам — це не найкращим чином відіб’ється як на настрої, так і на життєвих обставинах загалом. Не рекомендується відповідати агресією на агресію — це спричинить неприємні наслідки, тому краще віджартуватися у відповідь на недоброзичливі випади неадекватно налаштованих людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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