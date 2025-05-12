Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 13 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 травня?

Місяць розповідає

Нинішній час — час накопичувати важливі життєві ресурси, передусім позитивної якості, зокрема фізичні сили, життєлюбність, доброзичливість до оточення, гарний настрій. Енергетика дня створить для цього всі необхідні умови — важливо скористатися сприятливими умовами для того, щоб «нагодуватися» позитивними емоціями.

Місяць радить

Можна розпочинати реалізацію нових проєктів — вони виявляться успішними, особливо якщо сфера діяльності людини пов'язана з мистецтвом. Нові знайомства переростуть у міцні — дружні чи професійні — зв'язки, тож не варто їх ігнорувати.

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Місяць застерігає

Місячні енергії можуть позбавити людину здатності адекватно сприймати як навколишню дійсність, так і самих себе в обставинах, що склалися. Такий світогляд і, як наслідок, поведінка може привести людину до серйозних помилок, коли вона скаже або зробить більше, ніж можна собі дозволити в ситуації, що склалася — варто остерігатися такої поведінки і тримати свої слова та дії під контролем. Свобода не повинна стати розхитаністю, а розкутість — вседозволеністю.

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