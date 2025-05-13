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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 14-15 травня

Місяць – не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 14-15 травня?

Місяць розповідає

Події 18-місячної доби, яка триватиме два календарні дні, відобразять ту життєву ситуацію, в якій ми перебуваємо в цей момент свого життя. Потрібно спостерігати за тим, що відбуватиметься, і уважно слухати, що будуть говорити люди, які перебувають поряд із нами: все це характеризуватиме як нас самих, так і те, чого ми досягли або, навпаки, не досягли. Так, на думку астрологів, якщо в цей час ми стаємо об’єктом чиєїсь заздрості, отже, у нас усе йде добре.

Місяць радить

Час несприятливий для серйозних — передусім фінансових — дій, оскільки вони можуть призвести до погіршення фінансового добробуту — краще присвятити ці дні рутинній роботі, яка дозволить упорядкувати всі справи та документи. Прекрасний час для процедур, що очищають та омолоджують організм.

Місяць застерігає

Потрібно забути про егоїзм і марнославство — вони можуть негативно вплинути на наші стосунки з людьми, і, як наслідок, посилити нашу власну життєву ситуацію. Не можна пити, курити та використовувати сильні аромати — все це може стати причиною сильного нездужання. Також цими днями небажано одружуватися і призначати романтичні побачення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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