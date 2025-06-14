Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 15 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 червня?

Місяць розповідає

День загрожує небезпекою потрапити під чужий — негативний — вплив. Головні якості, які сьогодні необхідно проявити кожному з нас, — недовірливість і обережність, вони вбережуть нас від необачних вчинків і, як наслідок, неприємних наслідків. Особливо сильно негатив впливатиме на нас у першій половині дня, після обіду роздратування і напруженість спадуть, і можна буде провести вечір у спокійній домашній атмосфері.

Місяць радить

Зірки радять не залишати свого будинку, що у вихідний день не стане проблемою, оскільки тільки в ньому можна почуватися — нехай і у відносній — безпеці. Не варто поспішати з далекосяжними висновками з фактів, які стануть відомими сьогодні: найімовірніше, їх не вистачить для того, щоб отримати повну і найголовніше! — об’єктивну — картину.

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Місяць застерігає

Від спілкування з оточенням необхідно відмовитись — виняток можна зробити лише для найближчих, але й у такому разі переходити особисті межі — як їхні, так і свої — категорично не рекомендується. Час категорично не підходить для вечірок, романтичних побачень та зустрічей із друзями.

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