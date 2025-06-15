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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 16 червня?

Місяць розповідає

Нинішній день — і в цьому сенсі він дуже логічний для понеділка — дозволяє втілити в життя будь-яку ідею, яка довго очікувала свого часу. Головне — відкинути будь-які сумніви у правильності своїх дій — вони тягнутимуть нас назад. Почавши працювати над досягненням важливої мети сьогодні, ми вже найближчим часом побачимо результати своїх зусиль, а якість нашого життя значно покращиться.

Місяць рекомендує

Дуже важливо саме цього дня вирішувати серйозні фінансові питання — будь-які грошові справи ладнатимуться швидко, вигідно й напрочуд легко. Можна просити про підвищення зарплати — керівництво не лише з розумінням поставиться до такої розмови, а й без зайвої тяганини виконає свою обіцянку. Тим, хто — з матеріальної чи якоїсь іншої причини — давно збирався змінити місце роботи, не варто гаяти часу — треба діяти якнайшвидше.

Місяць застерігає

За жодних обставин не варто нікого обманювати — брехня дуже швидко вийде назовні, що призведе до ускладнення, а в деяких, особливо складних випадках — і до розриву стосунків. Насамперед це застереження стосується близьких людей, але й з усіма іншими бажано бути чесними. Під забороною також легковажне ставлення до свого здоров’я: будь-який сигнал організму має бути взятий до уваги та «розшифрований» у разі звернення до лікаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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