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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 13 травня?

Місяць розповідає

Досить небезпечний день, коли причиною серйозного конфлікту може стати не лише необережне слово, а й косий погляд. Перевірку на міцність проходитиме кожен із нас, і лише від самої людини залежить, витримає вона її чи ні. Виявивши слабкість, можна втратити багато — а, можливо, і все — з того, що було зроблено або зароблено останнім часом.

Місяць рекомендує

Щоб утриматися на вершині, необхідно докласти максимум зусиль, тому сьогодні дуже важливо показати, на що ми здатні — як керівництву й колегам, так і самим собі. Однією з найзатребуваніших якостей людської натури стане милосердя: до чужих недоліків необхідно ставитися з терпінням, співчуттям і розумінням.

Місяць застерігає

Категорично не рекомендується нікого обманювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня піде людині на користь. Насправді все станеться з точністю до навпаки. До речі, це стосується не лише інших людей, а й нас самих: не варто приписувати собі переваги, якими ми не володіємо, і вдавати з себе тих, ким ми не є.

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