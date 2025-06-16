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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 17 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 17 червня?

Місяць розповідає

День стрімких дій і натхнення, що дозволяє досягти бажаного результату в будь-якій сфері діяльності, але на першому місці все ж стоїть творчість. Причому стосується вона не лише людей відповідних — пов’язаних з нею — професій, сьогодні навіть суто технічне завдання вдасться вирішити, подивившись на неї під креативним кутом зору.

Місяць рекомендує

Вдалими є будь-які починання, тому не варто з ними зволікати. Можна ухвалювати важливі рішення, проводити ділові зустрічі, укладати серйозні — зокрема й фінансові — угоди, працювати в колективі, переходити на нову посаду і нове місце роботи, переїжджати на ПМП до іншої країни.

Місяць застерігає

Потрібно відмовитися від з’ясування стосунків, особливо якщо йдеться про рідних, близьких і коханих людей. Обережність потрібно виявляти під час занять спортом — фізичне навантаження має бути помірним. Також необхідно відмовитися від важкої їжі, алкоголю та наркотичних препаратів, навіть якщо вони лише є лише інгредієнтом лікарського препарату.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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