- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1559
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 17 травня
Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 17 травня?
Місяць розповідає
День, коли Місяць зменшується: наша життєздатність поступово знижується, ми стаємо менш активними, наша реакція сповільнюється, ми швидше втомлюємося і менше встигаємо зробити, ніж у період зросталього Місяця.
Місяць радить
Небажано братися за нові справи — краще присвятити час звичній, налагодженій раніше роботі, але якщо такої можливості немає, працювати необхідно поступово, не поспішаючи — поспіх лише погіршить ситуацію.
Місяць застерігає
Не варто укладати шлюб — у створеній цього дня сім'ї не буде порозуміння, що рано чи пізно призведе до розставання. Займаючись спортом, потрібно утриматися від серйозних навантажень — вони можуть призвести до травм і перевтоми.
Читайте також: