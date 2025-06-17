Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 18 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 червня?

Місяць розповідає

День всесвітньої мудрості та таємних знань сприятливий для будь-яких дій, але тільки в тому разі, якщо вони спрямовані на творення. Будь-яке зло не тільки приречене на провал, а й загрожує бумерангом, який буде сильнішим і потужнішим від початкового посилу.

Місяць радить

Можна готуватися до іспитів та складати їх — результат перевершать усі очікування. День також сприятливий для творчості, наукової діяльності та невеликих фінансових операцій, а ось нові справи та ухвалення серйозних рішень можна обмірковувати, але ствати до їхньої реалізації ще не час.

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Місяць застерігає

Від весілля чи заручин необхідно відмовитися — спільне життя, розпочате цього дня, навряд чи буде щасливим. З'ясування стосунків, які зайшли у глухий кут, теж потрібно перенести на інший день: почавши розбиратися сьогодні, ми ще більше все заплутаємо. Небажано вирушати в дорогу, хоч би якою була її кінцева мета — переїзд до нового міста чи країни, службове відрядження чи відпочинок.

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