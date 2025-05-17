Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 18 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 18 травня?

Місяць розповідає

День, багатий на події, які перевертають наше життя з ніг на голову — такі «революції» стосуються всіх сфер нашого життя, від ділової до особистої. Тим не менш, особливу увагу потрібно присвятити творчості — тут вдасться досягти значних результатів — не можна втратити такий добрий шанс досягти успіху.

Місяць радить

Можна вирушати в будь-які поїздки — вони виявляться однаково успішними, але все ж таки в пріоритеті — відрядження, в які можна вирушити, незважаючи на вихідний — вже завтра можна буде вирішувати важливі професійні питання на місці. Бажано також підготуватися до презентації нового проєкту — вона мине вдало.

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Місяць застерігає

Не можна змінювати свою думку, зраджувати власні принципи, колег і близьких, переходячи на інший бік, і кидати розпочату справу на пів дорозі.

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