Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 19 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 19 червня?

Місяць розповідає

День, коли злість та агресія буквально витають у повітрі, але впоратися з ними до снаги кожному — лише від самої людини залежить, піддасться вона негативній енергетиці чи ні.

Місяць рекомендує

Важливо подбати про свій спокій — як моральний, так і фізичний. За чужими конфліктами краще спостерігати збоку — взявши в них участь, ми навряд чи зможемо утриматися від того, щоб не зробити комусь образливе зауваження, що своєю чергою призведе до небажаної напруженості. Відчувши втому, треба вирушати на природу: навіть прогулянка найближчим парком, не кажучи вже про поїздку на дачу, дасть потужний заряд енергії.

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Місяць застерігає

Не варто брати близько до серця неприємну інформацію — досить швидко може виявитися, що вона перебільшена, а дорогоцінні нервові клітини вже будуть витрачені намарно. Небажано вступати в дискусії та суперечки, навіть якщо здаватиметься, що не вплутатися в «бійку» не можна. Від зустрічей із друзями чи родичами краще відмовитися, інакше можна посваритися з ними всерйоз і надовго.

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