Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 19 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 19 травня?

Місяць розповідає

Період мудрості, духовного очищення та відкриття важливих таємниць, сприятливий для будь-яких дій, та лише в тому разі, якщо їхня мета — не руйнація, а творення. Час сприятливий для творців, які можуть розраховувати на приплив натхнення, і науковців — у їхній роботі можливий прорив, пов’язаний з важливим відкриттям. Головне — зосередитися на виконуваному завданні, не відволікаючись на супутні заняття.

Місяць рекомендує

Незважаючи на приплив енергії, не варто братися до найважливіших справ — необхідно зосередитися на недоробках, які потрібно довести до ладу. В цей час також добре засвоюються знання, тому можна навчатися і навчати, переймати чужий — прогресивний — досвід, займатися самоосвітою, ходити до бібліотек з метою отримання відповіді на важливе запитання, яку не можна знайти в інтернеті.

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Місяць застерігає

Будь-який обман у цей час розкривається блискавично, ставлячи людину в незручне становище, тож не варто нікому брехати, особливо тим, хто для нас дорогий — близьким і коханим людям. Дізнавшись щось неприємне про своє оточення, не можна одразу ж комусь про це розповідати — спочатку потрібно переконатися в тому, що джерело, яке повідомило про це, не є фейковим.

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