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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 2 червня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 2 червня?

Місяць розповідає

Енергією, якою сьогодні забезпечать людей зірки, необхідно розпоряджатися максимально ощадливо. В іншому разі висока ймовірність витратити її на дрібниці, які не мають жодного значення, і залишитися без сил для роботи над важливими справами, які потрібно буде робити вже завтра.

Місяць рекомендує

Сьогодні зірки створять усі умови для того, щоб ми могли відкрити нову — чисту — життєву сторінку, а от у якій сфері існування вона буде — особистій чи професійній, вирішувати нам самим. Також є ймовірність того, що цього дня, незважаючи на його будній статус, можна буде отримати вигідну професійну пропозицію — варто подумати про неї.

Місяць застерігає

Не варто витрачати час на порожні розмови: вони вкрадуть у нас значну частину дня, яку ми могли б витратити на більш продуктивні заняття. Не можна нікому давати жодних обіцянок, особливо якщо є хоча б невеликий сумнів у тому, що вдасться їх виконати: від нас вимагатимуть дотриматися слова, а саме це виявиться справою складною.

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