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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 2 травня

Місяць – не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 2 травня?

Місяць розповідає

Відносно спокійна місячна доба, коли енергія тече рівно і спокійно — без «злетів» і падінь, а найголовніше — без емоційних сплесків, які часто спричиняють стреси та ускладнення у ваєминах з оточенням — як близькими, так і не дуже людьми. Всесвіт у такий час буває байдужим до нашої долі, тому ні нашкодити, ні допомогти не може чи не хоче.

Місяць радить

Порадником у справах сьогодні стане не розум, а інтуїція, яка допоможе правильно вчинити в будь-якій ситуації, а заразом не припуститися помилки. Головне — дослухатися до того, що вона говоритиме: погано внутрішній голос нам не порадить.

Місяць застерігає

День максимально сприятливий для будь-яких справ — як тих, які давно перебувають у роботі, так і нових, до яких ми тільки збираємося ставати: і в першому, і в другому випадку на нас — особливо, якщо ми не ледарюватимемо, чекає на успіх. А ось втручатися в чуже — особливо, особисте — життя і давати поради не варто: така поведінка може бути сприйнята як безпардонність, що, своєю чергою, призведе до серйозного конфлікту.

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