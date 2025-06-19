Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 20 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 червня?

Місяць розповідає

День, коли жодна — навіть найдоброчесніша мета — не варта того, щоб досягати її негідними засобами, тому, перш ніж щось зробити, дуже важливо подумати про те, як це відобразиться, як нас самих чи людей, які нас оточують, так і на світі загалом.

Місяць радить

Братися за втілення в життя нових проєктів можна лише тим, хто вже завершив роботу над розпочатими раніше справами, інакше поставленої мети досягти не вдасться. Також зірки радять приділити увагу побутовій та господарській діяльності, особливо якщо там давно час навести лад. Навіть за наявності щільного робочого графіка бажано знайти час для того, щоб сходити до театру, на виставку або хоча б почитати щось із класики — таке дозвілля додасть нам сил і енергії.

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Місяць застерігає

Не можна також ні до чого примушувати оточення — передусім це стосується колег та членів сім’ї, особливо дітей: з-під палиці ніхто нічого добре і правильно не зробить. День також не підходить для поїздок — навіть недалеку та нетривалу подорож потрібно перенести на інший час.

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