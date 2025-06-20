Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 21 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 21 червня?

Місяць розповідає

День, коли не варто робити різких рухів, та й взагалі щось робити без крайньої потреби. Якщо є така можливість, то краще — благо, на календарі вихідний день — відпочити, акумулювавши фізичні та моральні сили для подальшої роботи, вони знадобляться нам уже найближчого понеділка. Нинішній день, мабуть, єдиний у місячному календарі, коли можна дозволити собі трохи поледарювати, не відчуваючи водночас докорів сумління за бездіяльність.

Місяць радить

Необхідно звертати увагу на факти і відомості, які стануть відомі сьогодні: мине зовсім небагато часу, і вони допоможуть вам розв’язати важливе життєве — найімовірніше, особисте — завдання. Також день, що логічно у вихідний, сприятливий для того, щоб зайнятися наведенням ладу в домі, і особливо — в шафах: там вдасться виявити багато того, що вважалося безповоротно втраченим.

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Місяць застерігає

Чим би ми сьогодні не займалися, головне — не поспішати, інакше є ризик наробити безліч помилок, через які вже завтра все, що ми зробимо сьогодні, завтра доведеться переробляти. Не можна нікому бажати зла навіть у думках: можливо, таким чином і вдасться завдати комусь неприємностей, але вони — за законом бумеранга — повернуться до нас, тож важливо тримати себе в руках.

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