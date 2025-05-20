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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 21 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 21 травня?

Місяць розповідає

День, коли погане йде з нашого життя, поступаючись місцем хорошому, коли, незважаючи на робочий день, можна відпочити морально й фізично. Активізується розумовий процес, тому можна — і потрібно — отримувати нові знання, найближчим часом вони стануть у пригоді в роботі.

Місяць рекомендує

Чиста і світла енергетика дня сприятлива для будь-яких занять, але найважливішим — і найрезультативнішим — моментом стане творчість, яка дозволить як відпочити душею, так і, можливо, створити щось важливе у креативному плані. Тим, у кого вже є в запасі такі витвори мистецтва, зірки радять виставити їх на продаж або хоча б на спеціалізований сайт в інтернеті, щоб користувачі змогли оцінити їхню мистецьку цінність.

Місяць застерігає

У спілкуванні, домагаючись від співрозмовника згоди на свою пропозицію, в жодному разі не можна на нього тиснути, максимум, що можна собі дозволити в такому разі — це наводити заздалегідь заготовлені доводи, які переконують у нашій правоті.

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