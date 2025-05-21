Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 22 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 травня?

Місяць розповідає

Пасивний день, який бажано присвятити роздумам та спогляданню навколишнього світу, що найкраще робити наодинці із самим собою. Чим би ми не займалися, не варто поспішати і метушитися — удача супроводжуватиме тих, хто діє спокійно та вдумливо. Потрібно уважно дослухатися до віщувань і пророцтв — найімовірніше, вони збудуться, але ми, попереджені, зможемо підготуватися до них заздалегідь і використовувати їх собі на благо або хоча б мінімізувати негатив.

Місяць радить

Потішать поїздки та подорожі, нові знайомства, зустрічі з друзями, родичами та колегами-однодумцями. Ухвалюючи важливі рішення, необхідно дослухатися до своєї інтуїції, не запитуючи її водночас, чому в цьому разі потрібно вчинити так, а не інакше — внутрішній голос має велику кількість інформації, тому можна сказати, що йому видніше, що і як робити.

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Місяць застерігає

Не варто «працювати на публіку», вихваляючись таким чином своїми досягненнями — найімовірніше, вони виявляться уявними, на що нам згодом вкаже оточення.

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