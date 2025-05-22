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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 23 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 травня?

Місяць розповідає

Напружений і конфліктний день, протягом якого можуть спалахувати конфлікти з будь-якого приводу, а іноді — і без очевидних причин. Навіть найскромніші люди в такий час бувають схильні до перебільшення своїх здібностей та досягнень, що зараз — чи трохи пізніше — може поставити людину в незручне становище.

Місяць радить

Будь-які починання здаються у найкращому разі безрезультативними, а в гіршому — провальними, тож поспішати з ними не варто. На події, які відбуватимуться в цей час, необхідно реагувати з гумором — у такому разі можна буде спокійно і без емоцій проаналізувати їх і знайти оптимальний вихід із ситуації.

Місяць застерігає

Небажано з’ясовувати стосунки із близькими людьми — взаємини можуть не витримати різких слів та звинувачень. Не можна також даремно витрачати гроші — закупи, зроблені цього дня, свідомо виявляться невдалими. Не рекомендується укладати шлюб, а от розривати його — у разі потреби — можна.

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