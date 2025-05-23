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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 24 травня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 травня?

Місяць розповідає

День, коли духовне має превалювати над матеріальним навіть у тих, хто є переконаним прихильником практичного та розумового погляду на світ. Також у цей час людям відкриваються таємниці, які дозволяють досягти справжніх вершин — як у професійному, як і в особистому житті — головне, поставитися до них серйозно, не відмахуючись від фактів, як від неважливих та незначних.

Місяць радить

Активна енергетика дня не дозволяє витрачати час на розмови та розгойдування — необхідно діяти, і чим швидше, тим краще. Можна ставати до роботи над новими проєктами, робити пропозицію руки та серця, також приймати її, і робити будь-які інші дії, спрямовані на позитивні життєві зміни.

Місяць застерігає

Не можна дозволяти оточенню виводити вас на сплеск емоцій — зрив може поставити вас у становище, за яке доведеться перепросити тих, хто вас і підставив. Під забороною також ревнощі — вони не матимуть під собою жодних серйозних підстав, натомість продемонструють оточенню вашу невпевненість у собі.

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