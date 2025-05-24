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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 25 травня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 25 травня?

Місяць розповідає

Найчистіший і найсвітліший день місячного календаря з тонкою та цілющою енергетикою, що визначається джерелом життя на Землі — Сонцем. Ми можемо зрозуміти, як змінилися за місячний цикл і яких результатів за цей час досягли. Як правило, «пожати» вдається те, що «посіяли», тобто отримати інформацію для роздумів про те, як діяти далі — які помилки виправити, а який успіх повторити. Також усі події цього дня не є випадковими, вони — наслідок наших вчинків, тож і ображатися, якщо що, нема на кого.

Місяць радить

Чудовий результат дають будь-які роботи на землі: можна працювати на дачній ділянці, а також упорядковувати прибудинкову територію, навіть якщо йдеться про багатоповерхівку. Можна купувати рухоме — наприклад, автомобіль — і нерухоме майно: придбання виявиться вдалим, особливо якщо воно виявиться не раптовим, а добре підготовленим та обдуманим.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна нічого руйнувати. Навіть якщо такі дії видаються виправданими, їх треба перенести на кілька днів.

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